[Nintendo Direct] : Kirby's Return to Dream Land Deluxe dévoile son nouveau mode

L'eShop de la Switch a la hoquet ce soir car avec toutes les annonces et les démos disponibles après ce Nintendo Direct, c'est la ruée ! Kirby apporte sa contribution avec une démo disponible dès à présent sur l'eShop, de manière à tester un peu à ce jeu avant sa sortie le 24 février 2023.





Nous avons désormais la confirmation de la présence d'un tout nouveau mode qui sera inclus dans Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Les joueurs pourront se lancer dans une aventure en tant que Magolor dans Magalor Epilogue : The Interdinemsional Traveler. Magolor a perdu ses pouvoirs et doit s'échapper d'une autre dimension. Il ne peut que sauter et avancer, il va falloir le faire évoluer en jouant 20 niveaux.



Kirby's Return To Dream Land Deluxe - It's Magolor's time to shine! (Nintendo Switch) 02/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube





En plus de l'épée, du fouet et d'autres pouvoirs bien connus, le nouveau pouvoir Méca fait son apparition ! Transformez-vous en robot pour voler et attaquer à distance avec votre canon, ou de près avec de puissants coups de poing. Vous pouvez également aspirer des ennemis brillants pour obtenir des versions surpuissantes des pouvoirs capables de renverser la vapeur !

Quatre joueurs peuvent se partager les manettes Joy-Con pour jouer ensemble sur la même console. Incarnez vos personnages préférés de l'univers Kirby tels que Meta Knight, le Roi DaDiDou et Bandana Waddle Dee, ou jouez toutes et tous avec Kirby en utlisant votre pouvoir préféré ! On retrouvera avec plaisir les mini-jeux (jouables à quatre) comme Dojo Ninja et Kirby samouraï, ainsi que le tout nouveau défi, la Chasse au tome de Magolor. Un titre qui a le potentiel de séduire un large public de nouveaux joueurs !

Outre cet ajout, épilogue qui sera disponible quand on aura fini le mode histoire principal, on retrouve l'ensemble du contenu du jeu initial que l'on a connu sur Wii, avec un gameplay bien adapté permettant à quatre joueurs en coop de jouer sur la même console. Aider Kirby et ses amis dans leur périple à travers Dream Land pour aider Magolor à réparer son vaisseau écrasé. Vous pourrez à chaque fois sélectionner les stages et les vingt niveaux du titre pour pouvoir jouer jusqu'à quatre.