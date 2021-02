News Hades (Switch)

Galerie images 18/02/2021

Hades prépare aujourd’hui son lancement en version boite. Et pour pousser les joueurs à opter pour cette version boite, quoi de mieux que d’y inclure de nombreux bonus ?En effet, cette version boite, en plus de contenir le jeu en lui-même, vous donne aussi accès à un code de téléchargement pour récupérer la bande son originale du jeu sur PC ainsi qu’un petit compendium inclut avec 32 pages de contenu dont les dessins de plusieurs personnages et ennemis inclus à l’intérieur.Cette version sera disponible dès le 19 mars prochain, autant dire que c’est quasiment demain.