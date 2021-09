[Nintendo Direct] Castlevania Advance Collection sort les crocs !

Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow, Dracula X... des épisodes de la célèbre série Castlevania étant un peu tombés dans l'oubli, et pour cause: 3 d'entre eux ne sont sorties que sur Gameboy Advance et le dernier a été éclipsé sur SNES par le fameux Super Castlevania IV.

Castlevania Advance Collection Trailer [ESRB] 24/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Et bien aujourd'hui, ces 4 titres vont enfin sortir de leur cercueil et nous revenir sous la forme d'une compilation dès aujourd'hui. Gratifiés des petits agréments habituels, tel que la possibilité de revenir en arrière dans le jeu ou encore des sauvegardes rapides, les jeux auront aussi droit à des galeries d'artworks (dont certains exclusifs) ou encore un sound test.





Bref, si l'émulation est à la hauteur des jeux, nous ne bouderont pas notre plaisir pour nous (re)plonger dans le château du compte Dracula dès maintenant puisque le jeu est d'ores et déjà dispo sur l'eShop.