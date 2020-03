News Burnout Paradise Remastered (Switch)

Wreak havoc in Paradise City

Burnout Paradise Remastered races onto Nintendo Switch!https://t.co/fMOI1JaY0Ypic.twitter.com/rJidDbZKeZ — Burnout (@burnout) March 26, 2020

Avec ses courses folles, ses cascades de haute volée et ses accidents spectaculaires, Burnout Paradise Remastered viendra draper sur Nintendo Switch en 2020.Le jeu promet de tourner à 60 images par seconde et une réalisation optimisée pour la Nintendo Switch. Le jeu disposera ainsi de textures en haute résolution et ne devrait pas faire de concessions quant aux améliorations techniques qui ont été apportées dans cette version remastered sur les autres supports.Le jeu promet d'ailleurs une accessibilité améliorée grâce à un système de navigation retravaillé pour mieux s'orienter grâce à la carte. Le jeu contiendra les 8 packs de DLC, dont l'île supplémentaire de Big Surf Island.Des défis et lieux inédits devraient également être de la parties, avec 130 véhicules à débloquer (et à exploser aussi !)Le jeu n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu pour cette année. On vous tiendra évidemment informé sur PN.