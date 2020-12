News Nintendo eShop

1. Hyrule Warriors : L'ère du Fléau 2. Minecraft 3. Hades 4. Super Mario 3D All-Stars 5. Animal Crossing: New Horizons 6. Mario Kart 8 Deluxe 7. 51 Worldwide Games 8. Pikmin 3 Deluxe 9. Stardew Valley 10. Pokemon Sword 11. Super Mario Party 12. Jurassic World Evolution: Complete Edition 13. Just Dance 2021 14. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 15. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Cette année encore, le mois de novembre a été riche en sorties en tout genre de jeux comme Need for Speed: Hot Pursuit, Hyrule Warriors : L’ère du Fléau ou encore Jurassic World Evolution: Complete Edition. Mais parmi toutes ces sorties et un catalogue très populaire qui ne cesse de se vendre, quels ont été les jeux les plus populaires en Europe ? C’est justement ce à quoi ce classement que Nintendo vient nous dévoiler va répondre.Sans difficulté, Hyrule Warriors : L’ère du Fléau se retrouve logiquement à la tête du classement. Derrière lui, Minecraft se cramponne, au même titre d’Hades, véritable phénomène notamment sur Twitch. Viennent ensuite les grands habitués du classement et quelques nouveautés puis, à la quinzième, un jeu d’une série que Xavier apprécie tout particulièrement mais sa carte bleue beaucoup moins : Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.Il est évident que l’arrivée des nouvelles consoles concurrentes et toutes leurs exclusivités, Pikmin 3 Deluxe deux semaines avant et Hyrule Warriors une semaine après n’ont pas aidé le titre d’Electronic Arts à se vendre. Néanmoins, cela reste tout de même étonnant et anecdotique de le voir aussi bas dans le classement.Pour le reste du classement, on note que Jurassic World Evolution: Complete Edition et Just Dance 2021 réalisent un lancement globalement bon et surtout, Nintendo ne cesse de vendre son catalogue qui malgré les années est toujours aussi efficace.A lire aussi : La Switch simplifie le partage d'images et vidéo (et plus encore !) avec la mise à jour 11.0.0 de son système Enfin, en comparant ce classement à celui du mois dernier , on remarque de nets changements. De nombreux départs sont ainsi notables (FIFA 21, Ori and the Will of the Wisps, Super Smash Bros. Ultimate, Minecraft Dungeons…), sans pour autant troubler la majeure partie des titres classés qui restent présents dans ce top 15 de novembre.Source : Centre de Nouvelles Nintendo Switch via GoNintendo