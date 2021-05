News Mario Golf Super Rush (Switch)

Jouez en famille et entre amis avec Mario Golf: Super Rush (Nintendo Switch) 17/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pré-commander Mario Golf : Super Rush et bonus offerts

C'est le 25 juin 2021 que sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le jeu Mario Golf Super Rush. A moins de 6 semaines de la sortie, Nintendo France nous fait l'honneur d'une vidéo de présentation en français du jeu que vous pouvez découvrir sur YouTube :Dans cette vidéo, Nintendo rappelle les commandes du jeu, et notamment le fait qu'il sera possible de jouer en utilisant la détection de mouvement des Joy-Con. Près de 15 ans après la sortie de la Wii, il nous tarde de voir comment la détection de mouvement implémentée dans la Switch change tout car jouer au golf demande de la précision, oui Monsieur !La vidéo nous présente aussi les 16 personnages de la série Mario que nous pourrons incarner sur le green : chacun aura bien sûr ses points forts... et ses points faibles, comme la force ou la précision, par exemple.Il sera possible de jouer à 4 en local et en ligne à l'ensemble des parcours qui nous seront proposés dans le jeu, avec un mix subtile de parcours classiques comme de parcours à obstacles.La vidéo présente aussi le Speed Golf, qui consiste à jouer tous en même temps, pour rejoindre sa balle le plus vite possible pour atteindre le trou le plus rapidement possible. Les personnages disposeront d'un coup spécial faisant exploser la balle à l'atterrissage. Chaque personnage disposera de techniques uniques pour avoir l'avantage face à son adversaire : en complément des sprints des personnages, les items et les coups spéciaux devraient semer une jolie zizanie sur les parcours.Dans le mode Golf mêlée, nous pourrons pratiquer 9 trous, à jouer en même temps comme dans le mode Speed Golf, mais dans des parcours conçus pour apporter plus d'action encore que cet autre nouveau mode.Enfin, Nintendo revient sur le mode "aventure Golfique" : il permettra d'incarner un Mii en affrontant plusieurs personnages du royaume champignon. Ce mode permet de participer à de nombreux défis pour gagner en expérience et "découvrir de nouvelles façons de jouer au golf".Grâce aux points d'expérience acquis, vous pourrez répartir des points aux différentes aptitudes de votre Mii (Force, Endurance, Vitesse, Contrôle, Spin). Le Mii de l'aventure golfique pourra être utilisé dans les autres modes de jeu.Mario Golf: Super Rush sortira donc le 25 juin 2021 sur Nintendo Switch ! Vous pouvez le précommander dès maintenant auprès de votre revendeur préféré, ou via l'un des sites eCommerce suivants :- FNAC : jeu à 49.99 € service microfibre offerte + 10 € fidélité (soir le jeu à 39.99€)- Amazon.fr : 44.99 € - Micromania : 59.99 € (une gourde offerte et 10 €)Conditions applicables aux offres "fidélité" :- Micromania : "*Le bon d'achat de 10 euros offert sera envoyé par mail dès le lendemain de la sortie du jeu. Valable 6 mois, pour un achat de 15€ minimum en magasin ou sur micromania.fr hors livres et produits numériques."- FNAC : "Le compte client sera automatiquement crédité de 10€. Le chèque cadeau Fnac est valable en magasin FNAC et sur fnac.com pour un achat de plus de 10 € hors livre, coffrets et cartes cadeaux, tirages photos, cartes de téléphonie, abonnements téléphoniques et internet, billetterie et voyage. Offre non cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents." Noter aussi que les chèque cadeau FNAC ont une durée de vie de quelques semaines seulement, et non plus d'un an comme autrefois.