News Pikmin 3 Deluxe (Switch)

Vous hésitez encore à acquérir Pikmin 3 Deluxe, annoncé sur Nintendo Switch pour le 30 octobre 2020 ? Avec la démo que Nintendo va prochainement proposer sur l'eShop de la Switch, vous aurez l'occasion de découvrir le gameplay du jeu et ainsi vous faire votre propre avis sur la qualité de ce jeu de stratégie en temps réel qui signe son grand retour avec un portage "Deluxe".Cette démo vous permettra notamment de rencontrer certains boss. Et si vous arrivez à vaincre le grand boss de la démo, la sauvegarde pourra être transférée vers le jeu final à sa sortie, débloquant de fait le mode Super difficile du jeu qui réduit le nombre de Pikmin que vous pouvez avoir à vos côtés sur l'aire de jeu.Pikmin 3 Deluxe sort le 30 octobre prochain, et on a hâte de pouvoir retrouver nos amis les Pikmin, toujours prêts à nous venir en aide sans rien demander en échange si ce n'est, peut-être, un peu d'amour !Source : Nintendo Treehouse Live