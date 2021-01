News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Des détails à venir sur le Sanrio Collaboration Pack

The Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack comes to the US for the first time on 3/26, exclusively at @Target! You’ll be able to use these vibrantly designed amiibo cards in compatible games. @Sanrio #ACNH pic.twitter.com/SVqQSekQTj — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 26, 2021

Vous avez découvert il y a peu l'existence d'une nouvelle mise à jour pour Animal Crossing: New Horizons ? Eh bien votre bonheur n'était pas encore total, mais le sera à la lecture de cette seconde information : Nintendo lancera le 26 mars 2021 en Europe le Sanrio Collaboration Pack, une série limitée de 6 cartes amiibo à venir chez des revendeurs sélectionnés.Le Sanrio Collaboration Pack comprendra donc 6 cartes amiibo que vous pourrez utiliser dans tous les jeux compatibles. Nintendo devrait nous communiquer plus d'informations à ce sujet très prochainement, et on va surveiller de près où réserver ces cartes, car on se souvient que c'est parfois compliqué de mettre la main sur certaines cartes amiibo en raison d'un nombre d'exemplaires trop réduit au lancement.A lire aussi : la mise à jour d'ACNH de janvier se dévoile Sur Twitter, Nintendo of America a déjà communiqué des visuels sur le pack en question :On peut imaginer que ces cartes auront aussi un rôle dans Animal Crossing: New Horizons. Venez discuter de tout cela avec nous sur Discord, ou lisez notre test d'Animal Crossing: New Horizons si vous hésitiez encore à vous offrir cette oasis de liberté !