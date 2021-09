Nintendo annonce Cérébrale Académie : bataille de méninges sur Switch

Cérébrale Académie : bataille de méninges - Sortie le 3 décembre ! (Nintendo Switch) 09/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 02/09/2021

















Cérébrale Académie est bien une de ces jeux que l'on ne soupçonnait pas de voir devenir une franchise ! Et pourtant ! Nintendo vient d'annoncer la sortie, le 3 décembre prochain, d'un nouvel opus sur Switch : Cérébrale Académie : bataille de méninges.Le jeu est comme son illustre prédécesseur sur Nintendo DS Cérébrale Académie un logiciel de coaching intellectuel qui a pour objectif de faire chauffer nos neurones, en compagnie du professeur Neurone et ses conseils avisés. Les modes multijoueur conçus vous permettront d'affronter vos amis pour mesurer celui qui a les meilleures capacités d'analyse, de concentration, de mémorisation et d'identification, entre autre.Mais si vous êtes plutôt du genre entrainement solitaire, Cérébrale Académie : bataille de méninges dispose aussi de modes solo pour améliorer votre score cérébral, en faisant travailler vos méninges dans 5 catégories différentes : identification, mémoire, analyse, maths et perception.Voici la bande-annonce de révélation du jeu :Et voici quelques visuels qui vous prouveront que oui, cette actualité n'est pas une fake news ! La rumeur ne l'avait pas vu venir, ce Cérébrale Académie : bataille de méninges !