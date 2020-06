News 51 Worldwide Games (Switch)

世界のアソビ大全51 ポケットエディション 紹介映像 06/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a annoncé que 51 Worldwide Games Pocket Edition, qui sortira demain avec la version complète de 51 Worldwide Games, contiendra quelques éléments gratuits.Pocket Edition est une version réduite du jeu 51 Worldwide Games et n’était jusqu’ici qu’une application gratuite permettant de partager l’expérience multijoueur du jeu principal entre plusieurs consoles, particulièrement pratique pour le mode mozaïque.Pocket Edition proposera finalement quatre jeux gratuits: dominos, Puissance 4 (Connect Four), le Président et Le circuit. Vous pouvez donc jouer à ces jeux en solo, mais aussi en multijoueur local et bien sûr entre consoles Switch, sa fonction première.L'édition Pocket restera aussi le meilleur moyen de profiter en multijoueur des jeux nécessitant de cacher son jeu comme le Hanafuda ou le Mahjong, et c’est là qu’il faudra que l’un des joueurs possède le jeu en version complète.51 Worldwide Games Pocket Edition sera proposé en téléchargement gratuit, et il sera également disponible demain avec le jeu principal. Et si vous ne l’avez pas encore consulté, vous pouvez retrouver notre test complet du jeu juste ici