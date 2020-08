News Ninjala (Switch)

Les désormais célèbres dataminers en avaient obtenu des traces lors de l'étude des données du jeu en avril dernier, c'est désormais certain : la saison 2 de Ninjala se fera sous la collaboration avec Sonic, Tails et Knuckles. Attention cependant, il n'est pas indiqué encore sous quelle forme et tout peut reposer sur de simples objets aux couleurs de nos trois héros. Mais cette collaboration avec les personnages cultes et mascottes de SEGA serait un grand pas en avant vers la notoriété pour GungHo et son Ninjala qui enchaîne les paliers de millions de téléchargements.





GungHo a partagé d'autres informations sur Ninjala aujourd'hui. Le prochain épisode de l'anime est prévu pour début septembre et mettra en scène Jane, une hacker de la division Info-Communications de la WNA. L'ensemble de ces petites annonces peut-être consultés dans cette vidéo du Ninjala Developer Diary #8, sous-titré en anglais.