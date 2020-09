RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition [CONFIRME]

RollerCoaster Tycoon® 3: Complete Edition for Switch has leaked, looks like it's unannounced, just got an update pic.twitter.com/AL68G8Jddn — Nikki (@NWPlayer123) September 7, 2020

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition Announce Trailer 09/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ninja Gaiden Trilogy aperçu à Taiwan

La Nintendo Switch pourrait accueillir prochainement deux nouveaux jeux qui n'ont pas encore été annoncés par leurs éditeurs respectifs, si l'on en croit les preuves de vie découvertes sur la Toile ces dernières heures. Il s'agit de Ninja Gaiden Trilogy et de RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition.C'est cette fois du côté des fichiers du Nintendo eShop qu'il faut regarder pour trouver une trace d'un jeu appelé RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition. Le jeu a semble-t-il été ajouté au catalogue le 1e septembre 2020... Il ne manque plus qu'une annonce officielle et une date de sortie !C'est Frontier, le studio et éditeur derrière Jurassic World Evolution: Complete Edition, qui est à la manoeuvre sur ce RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition. Il s'agit du portage d'un jeu sorti en 2004 sur PC, proposant un subtile mélange entre création d'attractions et simulation de parc d'attractions.Quelques minutes seulement après la publication de cette actualité, le jeu a été officiellement annoncé : il sortira le 24 septembre prochain, et on a même une bande annonce :C'est dans le listing d'un distributeur local appelé Game Source Entertainment, à Taiwan, qu'on a pu découvrir que le jeu Ninja Gaiden Trilogy serait en approche sur PS4 et sur Nintendo Switch.Le jeu de Tecmo Koei a depuis disparu du catalogue, bien évidemment, mais on ne saura pas s'il s'agit d'une erreur ou non avant une annonce de la part de l'éditeur.La compilation comprendrait trois jeux : Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, et Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, avec une sortie calée en mars 2021 selon Game Source Entertainment.Sources : GoNintendo