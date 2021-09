Nickelodeon All-Star Brawl est en approche

Nickelodeon All-Star Brawl | Nintendo Switch Trailer 09/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

De nouveaux combattants entrent dans l'arène

Stockage requis et date de sortie

Si vous commenciez à avoir fait le tour de Super Smash Bros Ultimate en attendant l'annonce du dernier personnage, les studios Ludosity & Fair Play Lab ont dévoilé Nickelodeon All-Star Brawl (dont le trailer est disponible ci-dessous)Par les différents trailers, nous savons que Nickelodeon All-Star Brawl possèdera un roster de 18 personnages, parmi lesquels Bob L'éponge ou encore les Tortues Ninjas. Cependant 2 personnages ont été dévoilé récemment. Il s'agit de MiChat-Michien de la série du même nom et April O'Neal issue des Tortues Ninja (dont vous pouvez admirer les trailer juste après).La jaquette du jeu a également fuité et a dévoilé la présence Aang d'Avatar (Le Dernier Maître de l'Air), Korra (La Légende de Korra) ainsi que Ren et Stimpy.Pour le moment, le casting haut en couleurs est composé (officiellement) de- Michelangelo (Tortues Ninja)- Leonardo (Tortues Ninja)- Nigel Delajungle (La Famille Delajungle)- Le Super Héros (Ren et Stimpy)- Bob l'Éponge Carrée (Bob l'Éponge)- Sandy Écureil (Bob l'Éponge)- Patrick l'Étoile de Mer (Bob l'Éponge)- Oblina (Aaahh!!! Real Monsters)- Lucy Loud (Bienvenue chez les Loud)- Lincoln Loud (Bienvenue chez les Loud)- Helga Pataki (Hé Arnold !)- Reptar (Les Razmockets)- Zim (Zim l'envahisseur)- Danny Fantôme (Danny Phantom)- MiChat-Michien (MiChat-Michien)- April O'Neal (Tortues Ninja)Le site Nintendo américain a dévoilé que le jeu aura besoin de 2,9 GB d'espace disponible sur votre Nintendo Switch. Le site a également dévoilé que le jeu sortirait le 5 octobre 2021.Nickelodeon All-Star Brawl est donc officiellement prévu sur toutes les consoles pour le 5 octobre 2021.