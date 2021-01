News New Pokémon Snap (Switch)

New Pokémon Snap arrive le 30 avril ! 14/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

PlayN! Ep15 Pokémon SNAP N64 14/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les fans du premier Pokémon Snap, sorti sur Nintendo 64 en 2000, sont sur le (tré)pied de guerre depuis l'annonce surprise de son successeur en juin 2020 . Deux décennies plus tard, The Pokémon Company annonce donc que le Neo One (version tunée du Zero One d'origine) entrera en service le 30 avril prochain sur Nintendo Switch... Et pour les 25 ans de la licence, l'entreprise a l'air bien décidée à faire vibrer la fibre nostalgique des fans de la première heure dans une bande-annonce qui met en avant Meganium, starter plante injustement honni de la deuxième génération.À bord du Neo One donc, véhicule automatique mis à disposition par le professeur Miroir et son assistante Rita, il vous faudra arpenter les environnements de la région de Lentis, un archipel d'îles aux écosystèmes particulièrement variés, pour capturer sur pellicule les plus beaux instants offerts par la Pokéfaune sauvage qui renferme, par ailleurs, le secret d'un étrange scintillement, leReprenant les grand principes de gameplay du jeu d'HAL Laboratory et notamment l'utilisation de pommes (devenues les pommes tendres) pour stimuler les Pokémon sauvages et déclencher des réactions inattendues, New Pokémon Snap est lui développé par Bandai Namco.D'après ce qu'on peut en apercevoir, les jeux de lumière et le traitement des paysages siéent particulièrement bien aux monstres de poches... En attendant le printemps pour mettre ces clichés au net, partagez nous vos impressions ou replongez avec Boris dans le jeu Nintendo 64 !Source : The Pokémon Company