On l'avait déjà évoqué lors d'un de nos petits Déjeuners, New Pokémon Snap s'est très bien venu au Royaume-Uni, en se plaçant bien devant son principal rival, le titre Returnal, un gros titre AAA sur PS5. Les données un peu plus précises commencent à arriver et on peut dire que c'est presque un K.O technique en faveur des Pokémon.





L'exclusivité Nintendo Switch New Pokémon Snap s'est vendue trois fois plus que l'exclusivité PS5 Returnal pourtant assez bien mise en avant au cours de son week-end d'ouverture selon les données GfK Chart. Une différence de prix (44,49 € contre pas loin de 70 €), de popularité. On le rappelle, rien qu'au Royaume-Uni, New Pokémon Snap a fait un démarrage 2,5 fois plus important que Pokémon Donjon Mystère : Rescue Team DX, le dernier spin-off de Pokémon sur Nintendo Switch, et quatre fois celles du Pokémon Snap original sur N64. Bon, on relativisera tout de même en disant qu'on reste loin des scores des épisodes canoniques lors de leurs sorties sur 3DS ou DS



Sur ce top 10 anglais en ventes physiques, on retrouve tout de même six titres exclusifs à la Nintendo Switch.



1 - New Pokémon Snap

2 - Returnal

3 - Super Mario 3D World + Bowser's Furry

4 - Mario Kart 8 Deluxe

5 - Animal Crossing : Nouveaux Horizons

6 - FIFA 21

7 - Minecraft : Edition Nintendo Switch

8 - GTA5

9 - Ring Fit Adventure

10 - COD BLOPS Cold War