News NEO: The World Ends with You (Switch)

Bande-annonce de présentation officielle de NEO: The World Ends with You 24/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sorti en 2007 au Japon puis en 2008 chez nous, le titre de Square Enix développé conjointement avec le studio Jupiter offrait une expérience atypique dans un Tokyo moderne dans la peau de Neku Sakuraba, se lançant dans une course contre la montre pour sa survie et celle des habitants du quartier de Shibuya.De par son système de jeu particulier et de sa direction artistique singulière, le jeu s'offrit l'éloge de nombreux fans et une place de choix parmi les titres les plus marquants de la Nintendo DS. Le succès commercial plutôt tiède aura cependant freiné pendant longtemps l'éventualité d'une suite.Suite qui se concrétisera finalement en ce mois de novembre avec la révélation de NEO: The World Ends with You, mettant en scène un nouveau groupe de héros et se déroulant toujours dans le quartier tokyoïte de Shibuya.En parallèle, une adaptation en anime du premier TWEWY sera diffusé au Japon à partir d'avril 2021. Tetsuya Nomura, grand manitou de la série, précise que cette adaptation incorporera de nouveaux éléments scénaristiques et que l'épisode NEO en sera la suite directe.Si vous voulez vous essayer à la série, nous vous rappelons que The World Ends with You premier du nom est également sorti sur Switch dans une édition Final Remix en 2018.