News Need For Speed: Hot Pursuit Remaster (Switch)

Les indices s'accumulent autour d'une annonce très prochaine du portage de Need For Speed: Hot Pursuit Remaster, un très bon opus de la franchise, sur Nintendo Switch. En août dernier, Amazon UK avait listé le titre sur Xbox One et Switch. Désormais c'est l'organisme de certification des jeux en Corée qui mentionne le titre, notre équivalent PEGI. L'arrivée de la franchise phare est donc plus que probable et son annonce officielle ne devrait donc plus trop tarder.