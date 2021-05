S'il y a bien un jeu indépendant qui aura marqué les esprits en 2017, c'est Hollow Knight, un Metroidvania 2D réalisé par une équipe australienne composée à peine de 3 personnes et qui aura réussi à s'imposer comme l'un des pionniers du genre, au côté de Super Metroid et de Castlevania: Symphony of the Night.Initialement prévu comme un DLC où on incarne Hornet, personnage faisant office de rival pour le joueur, Team Cherry a finalement décidé d'en faire une suite à part entière, tellement l'équipe a de nouvelles idées pouvant mettre à profit les capacités propres au personnage.Après avoir été longuement dévoilé en 2019, plus de nouvelles durant les 2 années qui ont suivi, et ce n'est pas près de s'arranger, car un des représentants de Team Cherry a annoncé sur leur serveur Discord qu'ils n'ont pas de nouvelles informations à partager durant l'E3 prochain :Si d'un côté cette annonce permet d'éviter de se donner de faux espoirs, on peut se demander ce qui se passe actuellement au sein de l'équipe depuis tout ce temps.Source: NintendoWire