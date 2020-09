News My Nintendo

My Nintendo aux Etats-Unis propose à nouveau des récompenses physiques

Comme nous les aimions ces petites objets physiques du temps de la Wii et de la Wii U, que nous échangions contre nos points. Quelle déception de ne rien voir venir de similaire avec l'événement de la Switch. Pourtant, les choses changent et My Nintendo propose à nouveau, aux Etats-Unis, des récompenses physiques.