News Mortal Kombat 11 (Switch)

Vous avez peut-être entendu que Warner et NetherRealm Studios testaient actuellement une fonction "Kross-Play", et si vous envisagiez d'affronter vos amis qui n'ont pas (encore) de Nintendo Switch, abandonnez tout de suite cet espoir.La fonction est en effet en test actuellement sur le jeu, et devrait donc s'ouvrir aux joueurs bientôt, mais cela ne sera donc pas proposé sur Switch. On aurait évidemment aimé que la console de Nintendo soit concernée elle aussi, mais on imagine que certaines contraintes techniques ont empêché la chose de se faire.Aucune information concrète n'a été communiquée, mais certaines restrictions comme le fonctionnement même du Online sur la console de Nintendo et le fait que la version Switch ne soit pas exactement la même que les autres ont certainement rendu impossible cette fonction.Source : Polygon