News Mortal Kombat 11 (Switch)

Mortal Kombat 11: Aftermath - Official Friendships Trailer 18/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Behold the MK3 Cyber Ninja RoboCop skin, coming to MK11: Aftermath.



More on this NetherRealm creation and new gameplay footage: https://t.co/rGMsJCqgMC pic.twitter.com/Nm42E400uM — PlayStation (@PlayStation) May 13, 2020

Le moins que l’on puisse dire, c’est que NetherRealms sait comment communiquer. Le nouveau trailer du studio, montrant les futures Friendships qui feront enfin leur retour dès le 26 mai, est à mourir de dire.Et la référence à l’Epic Sax Guy à la fin nous aura forcément fait sourire. Pour rappel, ce contenu, ainsi que les Stage Fatalities et les nouvelles arènes seront accessibles gratuitement à tous les possesseurs de Mortal Kombat 11, même s’ils ne repassent pas à la caisse pour se payer le DLC Aftermath.Aftermath sortira aussi en boîte, dans une édition appelée Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection dont voici la jaquette (américaine) :Bon, on a vu plus belle jaquette, mais on ne peut pas tout réussir chez NetherRealm et Warner Bros. On va se consoler avec ce costume de Robocop façon Cyborg Ninja de Mortal Kombat 3 au design très inspiré :