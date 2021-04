News Ninjala (Switch)

Ninjala - Dev Diary #14 04/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Du 27 avril au 26 mai, les joueurs de Ninjala pourront en effet obtenir divers cosmétiques à l'effigie de Monster Hunter Rise. Dès que vous vous connecterez au jeu, vous recevrez un autocollant Palico, et comme récompense pour vos victoires, une récompense spéciale sur MHRise.A cela s’ajoute l’ajout de divers contenus au cours de cette collaboration dont voici la liste :- Trois skins d’avatar : Kamura, Rathalos et Aknosom.- Trois émotes : succès de BBQ, échec de BBQ, et affûtage d’arme.- Deux récompenses spéciales Monster Hunter représentant un Palico et un Palamute.- Un tee-shirt Monster Hunter pour votre avatar.Voilà de quoi ravir les fans de Ninjala et de Monster Hunter Rise, qui n’a de cesse que de se vendre comme des petits pains, à tel point qu’il est aujourd’hui la troisième meilleure vente Switch au Japon et s'est déjà vendu à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Pour accompagner ce contenu, le tournoi en ligne GOEMON Matsuri et Nissin U.F.O. Yakisoba Online Cup aura lieu les 24 et 25 avril. A cela s’ajoute que du 27 avril au 26 mai, les joueurs pourront obtenir jusqu’à 600 Jala en bonus de connexion. C’est qu’ils sont généreux chez GungHo Online !Source : Nintendo Everything