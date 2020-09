News Monster Hunter Stories 2: Wings of ruin (Switch)

Monster Hunter Direct - 17/09/2020 18/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ryozo Tsujimoto, producteur de la série Monster Hunter, avait bien des choses à nous dire, et n'aurait pu se contenter des deux bandes-annonces en ouverture du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase de septembre 2020, diffusé ce jeudi 17 septembre. Un Monster Hunter Direct a donc été mis en ligne par Nintendo pour nous permettre d'en savoir plus sur les deux jeux, nous allons ici aborder la seconde partie du Monster Hunter Direct, consacrée à Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.Voici ce Monster Hunter Direct :Ryozo Tsujimoto explique que Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin est un nouveau RPG de la série Monster Hunter. Rappelons que le premier opus était sorti sur Nintendo 3DS.Le jeu sortira à l'été 2021, et consiste à parcourir le monde en compagnie de ses "Monstre". En accomplissant des quêtes, on découvrira un "récit passionnant dans l'univers de Monster Hunter". Mais aussi, ce jeu sera l'occasion de retrouver des monstres connus de la série qui nous rejoindront au cours de l'aventure.Il nous faudra nouer des liens avec ces monstres, ce qui aura un impact important dans la suite du jeu. Mais revenons au commencement : l'histoire commence alors que de nombreux Rathalos ont purement et simplement disparu.Descendant du Rider légendaire Red, nous allons faire la rencontre d'une fille wyvérienne à qui on a confié un oeuf. On n'en saura pas plus à ce stade, mais l'histoire s'annonce incroyable.Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin aura certaines compatibilités avec Monster Hunter Rise, sans que l'on sache encore lesquelles. Il faut dire qu'on a le temps d'en savoir plus puisque le jeu sortira à l'été 2021, sur Nintendo Switch. On n'aura pas besoin d'attendre bien longtemps, puisque déjà, on nous promet des infos lors du TGS 2020 Online, le 25 septembre, puis le 26 septembre lors du Capcom TGS Live 2020.