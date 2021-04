News Monster Hunter Stories 2: Wings of ruin (Switch)

De nouveaux détails concernant l’intrigue

Avec ce nouveau Monster Hunter Digital Event, un nouveau trailer vient nous en dire un peu plus sur le fil rouge du futur Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.Vous contrôlez un jeune chasseur de monstres capable d’utiliser une pierre de parenté pour former des liens forts avec ceux-ci. Accompagné par Lilia et Reverto, déjà présents dans Monster Hunter Stories, vous partez pour capturer le Razewing Ratha, un Rathalos né sans ailes qui possède un pouvoir destructeur. Votre but est donc de le capturer pour éviter qu’il n’use de son pouvoir comme annoncé dans la prophétie.Mais dans votre quête, vous êtes pourchassés par un groupe de chasseurs et de cavaliers, nommés les Riders, qui cherchent à capturer le monstre pour servir un dessin bien plus maléfique. Il faudra donc mener à bien votre quête tout en échappant à vos assaillants.Notez que ceci n’est qu’un aspect de l’aventure contenue dans Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin et que Capcom compte encore nous en dire un peu plus d’ici sa sortie le 9 juillet prochain. Rendez-vous donc le mois prochain pour plus d'informations dans un nouveau Monster Hunter Digital Event.Capcom l’a précisé, le gameplay de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sera le même que celui de Monster Hunter Stories. On conserve donc les mécaniques RPG au tour par tour à la Pokémon dans ce second volet. Cependant, quelques améliorations ont été apportées au système de combat, notamment sur un pan stratégique. En effet, vous pouvez désormais choisir les éléments et armes que vous utilisez en combat pour prendre l’avantage face aux monstres sauvages que vous rencontrerez tout au long du jeu.De plus, vos attaques s’articulent selon trois types d’attaques : Force, Vitesse et Technique. Ainsi, la force est plus puissante que la technique, la technique est plus puissance que la vitesse et la vitesse est plus puissante que la force. Rien de bien novateur de côté-là, étant donné que ce système était déjà présent dans le premier opus.Pour clôturer cette nouvelle salve d’annonces, Capcom a annoncé ouvrir les précommandes sur le jeu. Vous pouvez d’ores-et-déjà précommander votre exemplaire si le cœur vous en dit sur le site officiel du jeu . Pour toute précommande, vous obtiendrez une tenue pour Ena exclusive.Notez toutefois qu’il ne s’agit ici que des précommandes eShop. Pour acheter la version physique, il faudra attendre encore un peu. Ceci s’applique également pour les amiibo qui ne sont pas encore disponibles eux aussi.