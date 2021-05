News Monster Hunter Stories 2: Wings of ruin (Switch)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - Trailer 4 26/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec cette nouvelle bande-annonce de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Capcom a donné un premier aperçu de la lumière rouge qui provoque la rage des monstres exposés, fil conducteur de l'aventure. Il a également révélé de nouvelles informations sur le lien entre le héros et le Ratha Destructeur.D’autres informations annexes comme le lieu où se trouve le Rider de Monster Red et le retour des certains personnages iconiques du premier opus.Le trailer met aussi en avant de nouvelles fonctionnalités de gameplay. La relation entre les Riders et les Monsties et la façon dont vous les obtiendrez sont ainsi explicités. Les Monsties vous permettent ensuite de collecter des œufs de Monsties qu’il vous est possible de collecter dans les tanières de Monstres. La rareté des œufs variera et la rareté des gènes peut être modifiée en conséquence.Lorsque ces œufs éclosent, vous obtiendrez ainsi de nouveaux Monsties. De plus, la fonction “Rite de transmission" vous permettra de transférer les gènes d’un Monstie à un autre. La combinaison des gènes d’un même élément ou d’un même type d’attaque permettent la formation de différentes équipes. Différentes stratégies peuvent ainsi être mises en place en fonction de l’équipe que vous souhaitez former.