News Nintendo Switch (Switch)

Jeux vendus à plus d'un million d'exemplaires ce semestre

Ventes totales depuis leur sortie des best-sellers Switch

L'année 2020 est pour Nintendo une année aussi unique qu'elle l'est pour nous. Mais on ne pourrait pas en vouloir aux internautes qui chercheraient une société profitant très nettement du contexte mondial actuel, qu'elle le veuille ou non, parce que Nintendo est clairement de celles là. Et au-delà des très bons résultats semestriels dévoilés aujourd'hui , un oeil sur les jeux vendus à plus d'un million d'exemplaires est également très révélateur de la santé insolente de Nintendo !En effet, on a pu découvrir dans les documents légaux transmis par la société sur son site officiel à la fermeture de la bourse de Tokyo que sa liste de million-sellers avait nettement évolué en l'espace de quelques mois.Certains jeux ont réussi la performance insolente de se vendre à plus d'un million d'exemplaires sur les seuls 6 premiers mois de l'année fiscale 2021. Pour une nouveauté, cela peut sembler normal. Mais quand le jeu a déjà plus de trois ans, est-ce qu'on est encore vraiment dans la normalité (vous avez 4 heures !).Voici la liste des jeux Nintendo qui ont connu un franc succès ce semestre, avec des ventes supérieures à un million d'exemplaires :- Animal Crossing New Horizons (14.27 millions)- Super Mario 3D All-Stars (5.21 millions)- Mario Kart 8 Deluxe (4.21 millions)- Ring Fit Adventure (3.11 millions)- Paper Mario: The Origami King (2.82 millions)- Zelda Breath of the Wild (2.32 millions)- SSBU (2.26 millions)- Super Mario Party (2 millions)- 51 Worldwide Games (1.81 millions)- New SMBU Deluxe (1.72 millions)- Pokémon Epée & Bouclier (1.65 millions)- Super Mario Odyssey (1.58 millions)- Luigi's Mansion 3 (1.51 millions)- Xenoblade Chronicles (1.4 millions)- Splatoon 2 (1.13 millions)- Mario Kart 8 Deluxe (28.99 millions)- Animal Crossing: New Horizons (26.04 millions)- Super Smash Bros. Ultimate (21.10 millions)- Zelda: Breath of the Wild (19.74 millions)- Pokemon Sword/Shield (19.02 millions)- Super Mario Odyssey (18.99 millions)- Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee (12.49 millions)- Super Mario Party (12.10 millions)- Splatoon 2 (11.27 millions)- New Super Mario Bros. U Deluxe (8.32 millions)- Luigi’s Mansion 3 (7.83 millions)- Ring Fit Adventure (5.84 millions)- Super Mario 3D All-Stars (5.21 millions)- Paper Mario: The Origami King (2.82 millions)- Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (1.81 millions)- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (1.40 millions)Tout cela est très impressionnant : Animal Crossing va-t-il rattraper Mario Kart 8 Deluxe ? Pokémon Epée & Bouclier, fort de son DLC packagé, va-t-il rattraper Breath of the Wild ? Ce troisième trimestre sera fascinant !