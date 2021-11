Mise à jour des million-sellers de la Switch au 30 septembre 2021

Les millions-sellers de la Switch au 30 septembre 2021

Après un premier trimestre plutôt bon en comparaison des autres années (exception faite à 2020), Nintendo dévoile les chiffres du second trimestre fiscal de l’année 2021-2022, se déroulant du 1er juillet au 30 septembre 2021. L’occasion de faire le point sur les meilleures ventes du système, avant la parution d’un dossier récapitulatif completA lire aussi : [Eco de la semaine] : DES TRIMESTRES RECORDS CHEZ PLAYSTATION ET CAPCOM Sans surprise, la palme d’or revient à Mario Kart 8 Deluxe, toujours en tête de ce classement avec quelques millions d’avance sur ses poursuivants. Il établit d’ailleurs un nouveau record pour sa série en devenant la meilleure vente de celle-ci. Mario Kart Wii devient de fait la seconde meilleure entrée de la licence avec 37,38 millions d’unités vendues, derrière un simple portage écoulé à plus de 38 millions d’unités…En franchissant ce cap, il devient également le 3e jeu le plus vendu de l’histoire de Nintendo, derrière Wii Sport et Super Mario Bros, tous deux fournis en pack avec leur console respective au moment de leur commercialisation. On peut donc considérer que sans ce facteur, il pourrait être la meilleure vente de toute l’histoire de l’entreprise.Voici donc le classement des million-sellers de Nintendo (veuillez noter que nous avons seulement nommé les jeux dont les chiffres ont été mis à jour par Nintendo, c’est d’ailleurs pour cette raison que ceux de Super Mario Bros. U Deluxe sont comparés à ceux du 1er avril 2021 en l'absence de données plus récentes) :1er : Mario Kart 8 Deluxe (38,74 millions, +1,66)2e : Animal Crossing: New Horizons (34.85 millions, +0,96)3e : Super Smash Bros. Ultimate (25.71 millions, +0,94)4e : The Legend of Zelda: Breath of the Wild (24.13 millions, +0,93)5e : Pokémon Epée et Bouclier (22.64 millions, +0,79)6e : Super Mario Odyssey (21.95 millions, +0,55)7e : Super Mario Party (16.48 millions, +0,76)8e : Pokémon: Let’s Go, Pikachu/Evoli (13.83 millions, +0,26)9e : Splatoon 2 (12.68 millions, +0,23)10e : Ring Fit Adventure (12.21 millions, +0,95)New Super Mario Bros. U Deluxe (11.48 millions, +1,37 depuis le 1er avril)Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (7.45 millions, +0,77)The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (3.60 millions, nouvelle entrée)New Pokémon Snap (2.19 millions hors Japon, +0,15)Mario Golf: Super Rush (1.94 millions, +0,60)Miitopia (1.37 millions, +0,33)Rappelons que sur cette période, Nintendo n’a sorti qu’un seul jeu : le portage HD de Zelda: Skyward Sword. Au sujet de sa performance, celui-ci a presque égalé les ventes du jeu original sur Wii qui n'avait écoulé que 3,67 millions d’exemplaires à l'époque (2013). Le trimestre de sa sortie, Nintendo accusait des ventes à la hauteur de 3,42 millions.Source : Nintendo Everything