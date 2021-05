News Finance et chiffres de vente

Galerie images 06/05/2021

Qui veut gagner des millions ?

Galerie images 06/05/2021

Galerie images 06/05/2021

Avec la publication de ses résultats financiers pour l’exercice fiscal 2020-2021 clos le 31 mars dernier que l’on vous propose de découvrir dans ce dossier , Nintendo en profite pour mettre à jour les chiffres de ventes de ses million-sellers, nous offrant par la même occasion des perspectives radieuses pour l’exercice fiscal 2021-2022.En effet, on apprend que la Switch s’est vendue à 84.59 millions d’exemplaires, dont 28,83 millions de consoles vendues cette année. Mais ici, ce qui nous intéresse, c’est les jeux. Côté software, Nintendo a désormais écoulé cette année 238,88 millions de jeux (+36.8% par rapport à l’année précédente), ce qui porte le total à 587.12 millions de jeux vendus sur l’écosystème (soit plus que la NES et la GameBoy).Désormais, 36 jeux ont passé la barre du million. Cette liste comporte 22 titres Nintendo et 14 jeux éditeur tiers. De plus, le pourcentage des ventes numériques a augmenté et représente aujourd’hui 42.8 % des ventes de jeux Switch. Les parts des DLC, jeux exclusifs à l’eShop et du Nintendo ont également augmenté de 68.5%.Sans plus tarder, voici donc la liste mise à jour des million-sellers de Nintendo sur Nintendo Switch :1. Mario Kart 8 Deluxe (35.39 millions, +10.62)2. Animal Crossing: New Horizons (32.63 millions, +20.85)3. Super Smash Bros. Ultimate (23.84 millions, +5.01)4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (22.28 millions, +4.86)5. Pokémon Epée & Bouclier (21.10 millions, +3.73)6. Super Mario Odyssey (20.83 millions, +3.42)7. Super Mario Party (14.79 millions, +4.69)8. Pokémon Let’s Go Pikachu/Evoli (13.28 millions, 1.31)9. Splatoon 2 (12.21 millions, +2.08)10. New Super Mario Bros. U (10.44 millions, +3.84)11. Ring Fit Adventure (10.11 millions, +7.38)12. Luigi’s Mansion 3 (9.59 millions, +3.26)13. Super Mario 3D All-Stars (9.01 millions, nouvelle IP)14. Super Mario Maker 2 (7.15 millions, +1.67)15. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (5.59 millions, nouvelle IP)16. The Legend of Zelda: Link’s Awakening (5.49 millions, +1.11)17. 51 Worldwide Games (3.14 millions, nouvelle IP)18. Paper Mario: The Origami King (3.12 millions, nouvelle IP)19. Hyrule Warriors : L’ère du Fléau (3.07 millions, nouvelle IP)20. Pikmin 3 Deluxe (2.04 millions, nouvelle IP)21. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (1.52 millions, nouvelle IP)22. Mario Kart Live: Home Circuit (1.27 millions, nouvelle IP)Animal Crossing est donc indubitablement le jeu le plus vendu cette année, avec ses 20.85 millions de copies vendues. Cependant, Mario Kart 8 Deluxe reprend de l’avance dans le bras de fer les opposant. Désormais, 2 millions de ventes les séparent (contre 1.45 en décembre). Mario Kart 8 Deluxe d’ailleurs se rapproche de la congrégation ultime : devenir le Mario Kart le plus vendu. Il ne lui reste plus que 2 millions d’exemplaires à écouler pour détrôner le cultissime Mario Kart Wii et ses 37 millions d’exemplaires. Ce n’est donc plus qu’une question de temps.Pour rester sur la série Mario, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury enregistre en 6 semaines 5.59 millions de ventes, ce qui en fait le deuxième meilleur démarrage pour un jeu Mario 3D, derrière Super Mario Odyssey. Il parvient donc en l’espace de 6 semaines à générer presque l’ensemble des chiffres totaux de Super Mario 3D World sur Wii U (5.87 millions), tandis que Super Mario Maker 2 ne parvient toujours pas à égaliser les ventes cumulées de Mario Maker 1 sur 3DS et Wii U.Pour ce qui est de Zelda: Breath of the Wild, le jeu atteint au cumul avec les ventes WiiU les 24 millions de copies vendues. Il parvient ainsi à tripler les ventes de Twilight Princess, le deuxième jeu Zelda 3D le plus vendu. Zelda Link’s Awakening aussi obtient son petit record. Il est en effet le deuxième Zelda 2D le plus vendu, derrière Zelda 1 sur NES.Du côté de Pokémon, Pokémon Epée et Bouclier enregistre la troisième meilleure vente de la licence alors que Smash entre dans le top 10 des meilleures ventes de l’histoire au Japon.Enfin, Oscar Lemaire propose sur twitter un petit thread, dans lequel il nous propose plusieurs données très intéressantes, dont notamment la comparaison entre les ventes de jeux Wii U sur Switch :On vous invite, si ce n'est déjà fait, à prendre connaissance de notre article complet sur les résultats annuels de Nintendo