News Nintendo Switch (Switch)

Il y a quelque temps, Nintendo révélait dans sa sélection de jeux un nouveau titre Kirby qui n'avait pas encore été annoncé. Alors quand un fan a découvert parmi les photos illustrant le produit Super Metroid Skin & Screen Protector Set , qui est disponible sur le site de Nintendo of America, une photo de la console avec à l'image un jeu Metroid, alors qu'il n'en existe pas. Il est probable qu'un montage ait été fait pour contextualiser le fameux kit dans son univers, mais on peut aussi rêver et se dire que peut-être, il s'agit là d'un visuel pour augure d'un portage Switch de Metroid: Samus Returns !Pour l'instant, on ne s'enflamme pas, même si on sait que tout ce qui concerne Metroid suscite énormément de passion au sein de la communauté. On prendra donc cette image pour ce qu'elle est : une belle occasion de se dire que peut-être, Metroid reviendra un peu plus vite qu'on ne le croit sur Switch, en attendant Metroid Prime 4 dont le développement s'intensifie peu à peu mais semble encore très très loin d'une potentielle sortie.Pour info, le kit en question se compose d'une protection écran et d'autocollants pour décorer sa console, son dock et ses manettes aux couleurs de Metroid, dont on attend toujours le retour avec Metroid Prime 4 sur Nintendo Switch Metroid: Samus Returns était sorti sur Nintendo 3DS en 2017, et l'artwork que l'on voit à l'image, apprend-on chez NintendoLife , avait déjà été diffusé par Nintendo lors de la sortie du jeu.Ce ne serait pas la première fois qu'un jeu leake sur le site de Nintendo avant même d'être annoncé : cela avait déjà été le cas avec un certain Kirby Fighters 2, alors peut-être Samus Aran va-t-il faire son retour sur la console hybride de Nintendo un peu plus tôt que MP4 ne nous permettait de le penser jusqu'à présent.Source : Chaîne YT de PapaGenos via NintendoLife