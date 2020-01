Metroid Prime 4 Environments Will Be Outsourced 01/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voilà un an que Metroid Prime 4 a été repoussé aux calendes grecques, en raison de l’insatisfaction de Nintendo face au travail accompli par le studio responsable du projet . Ainsi, le développement du jeu a été confié aux créateurs d’origine (ou ce qu’il en reste) de Retro Studios.Toute la question reste de savoir quand le jeu pourra bien sortir. Aucune information n’a été donnée, et pour cause : le développement repartait de zéro !Le youtuber Doctre81, qui avait déjà flairé la sortie de The Witcher III sur Switch , se montre bien optimiste quant à la sortie de Metroid Prime 4. Alors qu’on n’a vu du jeu qu’un logo – qui n’est sans doute pas définitif – le youtuber a trouvé une offre de poste chez Retro Studios dont le but est d’ « évaluer du contenu externalisé pour s’assurer que les assets commandés reflètent la vision artistique attendue. »Le but serait, selon Doctre81, d’assurer une sortie rapide du jeu, malgré le délai très court de développement. Nintendo Life précise que l’externalisation de certaines tâches n’est pas inhabituelle dans le monde du jeu vidéo en rappelant que Monolith Soft a prêté main-forte à Nintendo pour les paysages de Breath of the Wild, ou que Bandai Namco se retrouve dans le générique de jeux comme Mario Kart 8 ou Super Smash Bros. Ultimate.Quant à Metroid Prime 4, rien n’est moins sûr : peut-on vraiment s’attendre à une présence du jeu dans le prochain Nintendo Direct ?Sources : YouTube, Nintendo Life