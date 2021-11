Metroid Dread : un nouveau correctif déployé avec la mise à jour 1.0.2

Galerie images 11/11/2021

En plus d’être la journée de la publication du bilan financier de Nintendo sur son premier semestre fiscal, aujourd’hui est également la journée des patchs ! Animal Crossing: New Horizons reçoit sa mise à jour 2.0.0 en prévision de l’arrivée du DLC Happy Home Paradise demain, Super Mario 3D All-Stars reçoit également une mise à jour pour rendre compatible la manette Nintendo 64 du Nintendo Switch Online avec le jeu… et enfin Metroid Dread reçoit lui aussi une mise à jour pour mettre fin à plusieurs bugs.Voici donc la liste complète des correctifs apportés avec cette mise à jour :- Correction d'un problème où rejouer après un game over faisait que le temps de jeu n'était ajouté que pour retenter un combat de boss spécifique.- Correction d'un problème où le jeu s'arrêtait de force si vous touchiez un ennemi gelé par un missile de glace avec le Shine Spark d'une certaine manière.- Correction d'un problème à cause duquel Samus se déplaçait bizarrement lorsqu'elle sautait à certains moments dans le Lanceur de Boule Morph.- Correction d'un problème où le boss final restait bloqué sur un mur et ne pouvait pas bouger pendant une certaine attaque, rendant impossible la progression dans le jeu.- Correction d'un problème où Samus restait coincée dans le mur en battant l'E.M.M.I. à Ferenia dans une certaine position.A lire aussi : Notre test de Metroid Dread Si vous étiez victime de ces bugs, vous serez donc ravis d’apprendre que Nintendo a pris les choses en main et que vous pourrez reprendre votre exploration de ZDR sans encombre.Source : Vooks