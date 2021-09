Metroid Dread [Blog #7] : bande-annonce de présentation et focus sur les Chozo

Cette nouvelle bande-annonce fait la synthèse de tous les éléments révélés jusqu'à maintenant, en metteant l'accent sur 2 mots-clés : "Exploration", en référence à la planète ZDR, théâtre du jeu, que Samus devra explorer à l'aide des habilités qu'elle acquérira au cours de sa mission, et "Terreur", en référence aux E.M.M.I. auxquels Samus devra fuir, ainsi qu'aux autres espèces hostiles peuplant la planète et aux membres des Chozo s'en prenant à notre chasseuse de primes.Peuple Chozo qui fait l'objet du dernier rapport Metroid Dread sorti pour l'occasion, revenant sur l'enfance qu'a passé Samus à leurs côtés suite au décès de ses parents, à l'entraînement qu'elle a suivi avant de devenir la chasseuse que l'on connait, aux reliques qu'elle a trouvé aux cours de ses précédentes missions sur Zebes et SR-388, et aux archives Chozo tirés de Samus Returns remis au goût du jour, retraçant leur colonisation de la planète SR-388, leur découverte du mortel parasite X et leur création de leur ennemi naturel, le métroïde.Le rapport se conclut en annonçant que le prochain se portera sur la planète ZDR et ce qu'elle réserve pour la mission qui nous attendra le 8 octobre prochain.Source: Nintendo.fr