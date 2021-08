News Metroid Dread (Switch)

Metroid Dread [Blog #6] : une nouvelle bande-annonce entre nouvelles têtes et visages familiers Doucement mais sûrement, la date du 8 octobre approche, et Nintendo continue à faire monter la sauce à coup de nouvelles bandes-annonces alléchantes, dont celle qui a été diffusée aujourd'hui, particulièrement généreuse en nouveaux détails. News

Prenez garde : l'article qui va suivre va traiter des éléments révélés dans le second trailer de Metroid Dread, publié par Nintendo ce vendredi 27 août. Par conséquent, nous vous invitons à ne pas poursuivre la lecture si vous tenez à découvrir le jeu dans son intégralité par vous-même. Nous, on n'a pas pu résister, mais on préférait néanmoins vous prévenir !