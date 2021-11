Masahiro Sakurai sur l'avenir de Smash après Ultimate

Je n'ai pas pensé à la suite. À vrai dire je n'y pense jamais. Cependant, je ne peux pas dire avec certitude que c'est la fin de Smash Bros. Je dois réfléchir si nous devons produire un nouveau jeu Smash Bros. ou non, quittes à décevoir les joueurs.

Actuellement je ne peux pas entrevoir comment nous pouvons produire un jeu Smash Bros. sans moi. Pour être honnête, nous avons essayé de laisser les rennes de la série à quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas bien marché.

Si la série doit continuer, alors je dois discuter avec Nintendo et débattre sur comment elle peut réussir ou non, et c'est quelque chose à laquelle nous devons songer sérieusement.

Avec le développement de Smash Bros. Ultimate plié avec l'ajout de Sora en combattant DLC, Sakurai décide de mettre également un terme aux colonnes auxquelles il se dédie pour la revue Famitsu depuis 2003.À cette occasion, il lance un regard bref sur l'avenir de la série et l'implication qu'il aura :Le message est clair : si nouveau Smash il y aura (et Nintendo aurait tort de s'en priver après les 25 millions d'unités de Smash Bros. Ultimate vendues), ce ne sera pas sans l'aval de Masahiro Sakurai. Reste à savoir quel rôle il y entreprendra.Pour le moment, Sakurai souhaite à se faire oublier pour le moment et ajoute qu'il n'est pas en mesure de dire en quoi consistent ses projets futurs.Source : NintendoEnthusiast.com