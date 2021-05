News Masahiro Sakurai

Tout doit avoir une fin, à un certain moment. Ca ne me pose pas de problème de travailler aussi dur que je le peux en ce moment, tant que je le peux, même si cela me rend extrêmement occupé.

Grosse nouvelle pour les fans de Smash Bros : son créateur, Masahiro Sakurai, a expliqué dans sa chronique parue dans Famitsu qu'il songeait sérieusement à prendre sa retraite. Une retraite anticipée, évidemment, mais qui est une réflexion qui murit tranquillement depuis la Golden Week, explique-t-il dans l'article rapporté par Siliconera.Il envisage de mettre un terme à sa chronique dans Famitsu, régulière depuis 2003, lorsque les deux derniers combattants de Smash seront disponibles, en tout cas il souhaite achever cette participation avant la fin 2021.Les propos de Masahiro Sakurai sont très appréciés des lecteurs de Famitsu, et d'ailleurs ses chroniques ont été reprises dans diverses publications par la suite. Il faut dire qu'il aborde un grand nombre de sujets concernant le jeu vidéo dans celles-ci, Siliconera cite notamment l'explication donnée pour ne pas intégrer le personnage de Rex dans SSB, ou encore son avis sur la controverse Cyberpunk 2077.L'idée de prendre du temps pour lui lui est venue durant la Golden Week, une semaine de congé spéciale au Japon, au cours de laquelle il s'est mis à réfléchir sur ce qu'il pourrait faire de sa vie après avoir consacré autant d'années à la création de jeux vidéo.Il explique :Cela veut-il dire que Super Smash Bros. Ultimate pourrait être le dernier SSB de Masahiro Sakurai ? Les fans de la série retiennent leur souffle dans l'attente de le savoir. Il faut dire que le jeu, avec l'ajout de nombreux personnages depuis sa sortie, pourra difficilement être plus complet dans le futur : SSBU sera-t-il le dernier Smash de l'ère Sakurai ? Nintendo parviendra-t-il à convaincre le créateur de rester aux manettes (dans tous les sens du terme !) d'un possible prochain épisode de la série.A lire aussi : notre interview exclusive de Masahiro Sakurai (E3 2013)Rappelons aussi qu'en 2020, Masahiro Sakurai a été gravement malade : une situation qui, évidemment, prête à réfléchir sur le sens de la vie et ce que l'on veut en faire. Quelle que soit la décision qu'il prendra, nul doute qu'elle sera mûrement réfléchie, à l'instar de toutes les décisions prises par le créateur, auquel on souhaite tout simplement le plus grand bonheur possible, avec ou sans projet de jeu Smash dans les cartons pour lui.Source : Ryokutya2089 via Siliconera