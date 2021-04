News Mario Kart Tour (mobile)

C'est une nouvelle saison et c'est peut-être l'occasion de compléter votre collection de véhicules et de personnages dans l'application Mario Kart Tour, en particulier le Maskass rose en collectant 100 jetons verts. A l'achat, vous pourrez contre 4,49 € vous procurer un kit avec la Grenoumobile rouge. Une petite vidéo présente cette nouvelle saison.



Mario Kart Tour - Ninja Tour Trailer 04/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En ce petit matin, nous avons apprécié la course Dojo Ninja SI, pas si évidente que cela et reprenant quelques éléments de Paper Mario: The Origami King. Un design agréable que l'on aimerait bien voir porter au sein d'un DLC de nouveaux circuits pour Mario Kart 8 Deluxe.N'oubliez pas en parallèle le défi des un an et demi du jeu, qui s'achève dans 13 jours, avec 15 rubis et un Maskass vert en récompense à la clé. Bon jeu !