Mario Kart Tour prépare l'arrivée du mode Battle avec la version 3.0.0 maintenant disponible

Version 3.0.0 de Mario Kart Tour 30/09/2022









Nintendo a diffusé une nouvelle version de Mario Kart Tour, et non des moindres puisqu'elle est sobrement intitulée version 3.0.0. Un tel chiffre masque de grands changements dans le jeu, et comme la firme l'a annoncé récemment, le mode Battle et la mort programmée des boot boxes sont en cours d'implémentation.Cela veut dire qu'aujourd'hui, rien n'a vraiment changé, mais ce n'est plus qu'une question de temps avant que le nouveau mode très attendu soit finalement disponible, tandis qu'on attend la disparition des tuyaux verts avec récompense aléatoire dans la boutique.Voici néanmoins le contenu des notes de mise à jour :- Préparation pour le mode Bataille, une nouvelle façon de jouer- Préparation de la nouvelle boutique, où on pourra échanger des rubis contre des pilotes et bien plus- Le meilleur score que vous avez atteint sur une course sera maintenant enregistré- Il est maintenant possible de jouer directement à la course suivante depuis l'écran de résultatsL'arrivée du mode Battle dans Mario Kart Tour n'est plus qu'une question de semaine, Nintendo précise que le mode arrivera à l'occasion d'une prochaine Saison, rappelons que les saisons changent tous les 15 jours, le mercredi.Vous pouvez télécharger Mario Kart Tour sur l'AppStore ou sur Google Play Store