Let's Sing 2023 Hits français et internationaux présentent sa playlist complète

Ravenscourt et Voxler nous ont donc fixé la date de sortie de Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux et cela va arriver très vite. Soignez votre gorge et préparez vos micros (ou votre micro casque ou smartphone) car le prochain épisode de la franchise de karaoké sortira le 15 novembre 2022 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5 et Xbox.

Let's Sing 2023 - Teaser Trailer [FR] 29/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour vous entraîner à réaliser un véritable show devant vos amis, pas moins de 40 titres composent la playlist de cette édition 2023. Pour les acheteurs de l'édition physique, on rappelle que les pistes internationales sont présentes sur la cartouche tandis que les pistes françaises devront être téléchargées. On retrouve aussi bien du récent que des titres classiques (Goldman, Piaf, Les Rita Mitsouko...)







Chantez seul ou affrontez-vous entre amis, en ligne ou en local dans les différents modes de jeu.

On vous conseille fortement de jouer au micro USB, bien plus précis !