News Mario Kart Live Home Circuit (Switch)

À vos marques, prêts, partez ! #MarioKart Live: Home Circuit déboule dans votre salon et sur #NintendoSwitch le 16/10 ! #SuperMario35 pic.twitter.com/djfAXEBz6r — Nintendo France (@NintendoFrance) September 3, 2020

Un nouveau jeu Mario Kart s'apprête à débarquer cet automne sur Switch ! Après Mario Kart sur smartphones, voici Mario Kart Live Home Circuit !Le jeu mélangera des vrais courses de voitures télécommandées, et réalité augmentée, pour offrir une expérience encore jamais vue sur Nintendo Switch.Grâce à un QR Code, les véhicules seront détectés par votre Nintendo Switch qui s'occupera alors de le télécommander. Une caméra sur chaque véhicule offrira ainsi une vraie expérience de réalité augmentée puisque le jeu se superposera aux images filmées par la caméra.Nintendo précise que la taille minimale du circuit doit être de 3 sur 3,5 mètres. Les petits salons devront donc passer leur tour (une fois de plus !). Le jeu sera jouable jusqu'à 4 mais chaque joueur devra avoir sa propre Nintendo Switch.Ce "jeu / jouet" sera vendu par l'intermédiaire d'un pack contenant les pièces pour construire son circuit, un véhicule au choix (Mario ou Luigi) et un cordon d'alimentation USB. Le jeu devra ensuite être téléchargé sur l'eShop gratuitement. Le tout sera vendu 100 dollars (et donc sans doute 100 euros).Sortie prévu le 16 octobre prochain !