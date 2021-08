News Mario Golf Super Rush (Switch)

Avec ce premier DLC, Nintendo ajoutera au jeu un nouveau personnage : Toadette, ainsi qu’un nouveau tracé que les fans apprécieront sûrement : New Donk City de Super Mario Odyssey. Le tout est accompagné d’une amélioration des commandes en motion gaming et l’intégration de matchs en ligne classés.Au sujet de Toadette, le trailer nous montre qu’elle peut balancer des navets issus de Super Mario Bros. 2 USA durant sa course, et qu’elle utilise son super marteau de Captain Toad: Treasure Tracker dans son coup spécial.Dans son tweet, Nintendo rappelle d’ailleurs qu’il y aura d’autres DLC à venir dans Mario Golf: Super Rush, un peu comme ce fut le cas pour Mario Tennis Aces. Qui voudriez-vous voir arriver dans Mario Golf désormais ? N’hésitez pas à venir nous en faire-part sur notre serveur Discord Source : Eurogamer