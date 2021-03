News Lost Words: Beyond the Page (Switch)

Modus Games nous propose le 6 avril 2021 sur l'eShop le portage d'un titre qui a déjà séduit un large public sur Steam : Lost Words: Beyons the Page. Nous entrons effectivement dans l'univers le plus intime d'une jeune fille, Izzy, qui couche sur les pages de son carnet intime toutes ses pensées. Pas simple d'affronter les difficultés de la vie, en particulier de faire face à un deuil. Alors en imaginant un monde merveilleux, celui d'Estoria, elle s'octroie une petite bouffée d'oxygène, qui va devenir épique.

Le jeu alterne entre les confidences de la jeune fille et sa quête pour affronter un dragon qui dévaste les hameaux de cet univers et fait fuir les lucioles. Une histoire touchante à plus d'un titre, imaginée par Rhianna Pratchett, qui a déjà largement fait ses preuves sur Mirror’s Edge et deux titres Tomb Raider, notamment Rise of the Tomb Raider (2015).