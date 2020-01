News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Super Smash Bros. Ultimate - ??? en action (Nintendo Switch) 14/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On se donne rendez-vous ici-même dès 15 heures pour découvrir le nouveau Smash Bros Direct, annoncé en début de semaine, au cours duquel Masahiro Sakurai présentera le tout nouveau personnage à venir en DLC dans Super Smash Bros. Ultimate.Il nous tarde d'en savoir plus sur le nouveau perso qui va faire son entrée dans la bataille prochainement, et Masahiro Sakurai prendra donc 35 minutes pour nous expliquer tout cela, dans le cadre d'une vidéo qui sera disponible sur YouTube et que vous pourrez voir ici :Nous tâcherons, pour les plus sérieux d'entre vous qui ont autre chose à faire un jeudi à 15h, de vous communiquer les infos essentielles dès que possible, via notre compte Twitter et accessoirement via une (ou des !) actualités(s) sur Puissance Nintendo !