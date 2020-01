News Finance et chiffres de vente

La liste des millions-sellers au 31/12/2019

Mise à jour des millions-sellers sur Nintendo 3DS

La Nintendo Switch a vu le nombre de jeux vendus à plus d'un million d'exemplaires croitre en l'espace de quelques semaines, grâce à la sortie de titres forts en fin d'année dont nous avons parlé dans notre actualité sur les résultats trimestriels de Nintendo au 31 décembre 2019 . En effet, Luigi's Mansion 3, avec ses 5 millions d'exemplaires vendus, et Pokémon Epée et Bouclier (avec... 16 millions d'unités écoulées !) ont largement comblé de bonheur les joueurs à la fin de l'année, au moment du traditionnel cadeau sous le sapin.Et grâce à la belle santé générale de la Switch, on a vu le nombre de jeux vendus à plus de 10 millions d'exemplaires passer à 6, c'est donc plus que les doigts d'une main :- Mario Kart 8 Deluxe : 22.96 millions- Super Smash Bros. Ultimate : 17.68 millions- Super Mario Odyssey : 16.59 millions- The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 16.34 millions- Pokemon Sword and Pokemon Shield : 16.06 millions- Pokemon Let’s GO Pikachu and Pokemon Let’s GO Eevee : 11.76 millionsLa liste des jeux qui se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires s'est agrandie au cours du dernier trimestre, car outre Luigi et Pokémon, plusieurs jeux ont franchi ce cap dans le courant des 3 derniers mois de l'année 2019 :- Ring Fit Adventure : plus de 2 millions- Astral Chain : 1 million- Marvel Ultimtae Alliance 3 : 1 millionSans plus attendre, rassemblons nos esprits et proposons la liste complète de tous les jeux Switch qui se sont écoulés à plus d'un million d'unités, à la date du 31 décembre 2019 :Mario Kart 8 Deluxe – 22.96 millions- Super Smash Bros. Ultimate – 17.68 millions- Super Mario Odyssey – 16.59 millions- Zelda: Breath of the Wild – 16.34 millions- Pokemon Sword/Shield – 16.06 millions- Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 11.76 millions- Splatoon 2 – 9.81 millions- Super Mario Party – 9.12 millions- New Super Mario Bros. U Deluxe – 5.85 millions- Luigi’s Mansion 3 – 5.37 millions- Super Mario Maker 2 – 5.04 millions- Zelda: Link’s Awakening – 4.19 millions- Fire Emblem: Three Houses – 2.58 millions- Ring Fit Adventure – 2.17 millions- Astral Chain – 1.03 millions- Marvel Ultimate Alliance 3 – 1.02 millionsAprès 9 ans de bons et loyaux services, la Nintendo 3DS fatigue. Aussi, sa liste de million-sellers ne bouge plus aussi vite qu'autrefois. Mais voici néanmoins la liste des jeux vendus à plus d'un million d'exemplaires sur Nintendo 3DS à la date du 31 décembre 2019 :- Mario Kart 7 – 18.68 millions- Pokemon X/Y – 16.44 millions- Pokemon Sun/Moon – 16.18 millions- Pokemon Omega Ruby/Alpha Sapphire – 14.26 millions- New Super Mario Bros. 2 – 13.32 millions- Super Mario 3D Land – 12.67 millions- Animal Crossing: New Leaf – 12.45 millions- Super Smash Bros. for 3DS – 9.57 millions- Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon – 8.70 millions- Tomodachi Life – 6.55 millionsA vous de jeter un oeil dans vos collections pour voir si vous avez joué un rôle dans ces belles performances enregistrées par Nintendo sur ses consoles ! Et rendez-vous dans 3 mois, à la publication des prochains résultats financiers, pour savoir si Animal Crossing New Horizons entrera dans ce cercle restreint très prisé !