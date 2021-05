News Pokémon (saga)

2 séries de 25 cartes

Liste des 25 cartes Pokémon présents dans les Happy Meal

Numéro de carte Pokémon 01/25

Bulbizarre 02/25

Germignon 03/25 Arcko 04/25 Tortipouss 05/25 Vipélierre 06/25 Marisson 07/25 Brindibou 08/25 Ouistempo 09/25 Salamèche 10/25 Héricendre 11/25 Poussifeu 12/25 Ouisticram 13/25 Gruikui 14/25 Feunnec 15/25 Flamiaou 16/25 Flambino 17/25 Carapuce 18/25 Kaiminus 19/25 Gobou 20/25 Tiplouf 21/25 Moustillon 22/25 Grenousse 23/25 Otaquin 24/25 Larméléon 25/25 Pikachu

Les 25 cartes à collectionner en image :

Nous vous parlions il y a quelques semaines des cartes Pokémon qui faisaient leur arrivée dans les Happy Meal chez McDonalds à l’occasion des 25 ans de la saga Pokémon.Le succès a été très important en France et, fait rare, McDonald’s s’est retrouvé confronté à plusieurs ruptures dans ses restaurants, les obligeant à ressortir d’anciens cadeaux d’Happy Meal, le temps que les stocks de cartes se refassent.Il faut dire que les cartes Pokémon ont attiré des consommateurs bien au delà des enfants et certains petits malins commencent déjà à chercher à revendre les précieux boosters de 4 cartes sur Internet.Pour vous aider dans votre collection et vous éviter de vous retrouver à chasser les cartes manquantes, nous vous proposons ici une liste complètes des 50 cartes à collectionner dans les Happy Meal.Si officiellement, McDonald communique partout autour de 50 cartes Pokémon, il s’agit véritablement de 25 cartes différentes, déclinées en version normale et en version brillante.Chaque booster contient 4 cartes : 3 cartes normales et 1 carte brillante. Si vous souhaitez arriver à la collection complète de 25 cartes, il faudra donc consommer au minimum 7 Happy Meal et avoir beaucoup de chance pour éviter les doublons !Sans plus attendre, voici la liste récapitulative des 25 cartes, avec leur numéro respectif (que vous pouvez retrouver en bas de chaque carte) :Nous n'avons pas encore toutes les cartes de notre côté mais nous proposons déjà une sélection de cartes en photos :Vous avez jusqu'à la mi-mai pour obtenir les précieuses cartes Pokémon dans les Happy Meal !