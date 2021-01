Nous vous proposons de découvrir une infographie réalisée par Visual Capitalist , qui nous permet de nous rendre compte notamment des parts de marché des différentes consoles Nintendo les unes part rapport aux autres durant ces vingt dernières années.Ainsi, l'on peut remarquer qu'avant la bénie période de la sortie de la Nintendo DS et de la Wii, les consoles portables représentaient la majorité des parts de marché chez Nintendo année après année.Les vagues verte et bleue permettent aussi de se rendre compte du caractère exceptionnel que représente le succès simultané et sans précédent de la DS et la Wii pour Nintendo. Cette période charnière semble être challengée aujourd'hui par la Switch qui, une première depuis vingt ans, se retrouve seule sur le marché, sans petite ou grande soeur à ses côtés.