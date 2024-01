Les rumeurs voient Nintendo partout dans le parc Universal d’Orlando

Universal n’a même pas le temps de créer ses copies du Super Nintendo World dans différents endroits stratégiques de la planète que l’on cherche déjà à connaitre ses futurs projets. Certains scrutent les zones d’activités moribondes pour imaginer des extensions autour de franchises Nintendo absentes dans les déclinaisons parc d’attractions. Même si on connaît l’importance de Nintendo dans le cœur de nombreuses personnes, de là à y voir des projets uniquement Nintendo est un pas que certaines dépassent peut-être un peu précipitamment.





Cette précaution étant posée, regardons maintenant les observations faites par diverses personnes qui ont poussé à ces rumeurs autour de nouvelles attractions Nintendo, et tout particulièrement au sein du parc d’Orlando.

Pour le moment, le Super Nintendo World doit ouvrir ses portes à Orlando, dans l’espace Epic Universe, en 2025. Une ouverture qui coïncidera avec le dixième anniversaire de l'annonce du partenariat entre Nintendo et Universal en 2015. On retrouvera au sein de ce parc l’attraction Mario Kart : Bowser's Challenge ainsi que le manège parcours Yoshi's Adventure, sans oublier les montagnes russes Donkey Kong Mine Cart Madness. C’est donc clairement la première zone basée sur des franchises de jeux vidéo à ouvrir à Universal Orlando au cours de la décennie. Mais nous allons voir que la porte est ouverte pour d’autres projets.











On en profite pour rappeler le plan de l'attraction Donkey Kong qui jouxte le Super Mario World Japan, un espace officialisé le 5 décembre 2023 pour une ouverture durant l'été 2024.

Rumeur 1 : Un Pokémon Land à Orlando

Si les Pokémon sont pour le moment absents des projets d’Universal d’Orlando, certains estiment qu’un espace tout trouvé pourrait les faire arriver plus tôt que prévu.





Au départ, les Pokémon devait avoir leur propre parc en remplacement de la zone KidZone, avec une attraction de montagnes russes à l’abri et un spectacle d'arène de combat, mais ces projet ont été annulés, le lieu ayant été attribué à un espace DreamWorks, devant ouvrir plus tard dans l’année.





Pour le moment, c’est Universal Studios Japan qui devrait, selon les rumeurs, accueillir une attraction Pokémon sur l’emplacement laissé vacant par l’attraction The Amazing Adventures of Spider-Man, une attraction devant fermer définitivement le 22 janvier 2024. Il y aurait récupération du parcours de l’attraction Spider-Man et une transformation visuelle pour nous immerger dans le monde des Pokémon.



Il y aurait donc recours à de nouveaux véhicules et l’usage simultanée de la réalité augmentée, à la manière de l’attraction Mario Kart, permettant d’afficher des personnages et des effets sur des lunettes se superposant sur les décors réels de l'attraction. On pourrait sélectionner un Pokémon par le biais de la réalité augmentée, un pokémon que nous pourrions ensuite commander par des gestes de la main pour combattre d'autres Pokémon et ennemis, en collaboration avec d'autres passagers dans notre véhicule. Plusieurs types de gestes de la main seraient utilisés pour différents mouvements spéciaux.





Pour le moment il serait envisagé de thématiser sur les Pokémon l’espace de la zone new-yorkaise d'Universal Studios Japan entourant directement la future attraction.





On se doute qu’avec les efforts financiers pour travailler le concept du ride Pokémon, ce projet soit dupliqué dans les autres parcs. Retournons donc à l’Universal Studios Florida d’Orlando et regardons les possibilités.







Un premier détail d’importance est qu’il semble que la société n'a pas renouvelé son contrat pour Les Simpsons, qui appartient désormais à Disney. Si c’est bien le cas, l’attraction Simpsons Ride pourrait fermer à plus ou moins longue échéance selon les modalités du dernier contrat pour servir de base d’installation au calque du concept du Pokémon Ride. On remplacerait le jaune des Simpsons par le jaune de Pikachu.





Simpsons Ride - Full Experience at Universal Studios Florida 14/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Tout aussi intéressant, les deux structures en membrane textile, adjacentes à cette zone, utilisées pour l’événement Halloween Horror Nights, pourraient être définitivement démontées. Des permis récents suggèrent de nouveaux emplacements possibles pour l'événement d'Halloween en remplacement de ces maisons. Il reste aussi une inconnu concernant l’espace de l’ancien bâtiment de l'attraction Retour vers le Futur, fermée depuis de nombreuses années, équipée d’un système vieillissant. Cet espace pourrait être démolis pour permettre de faire la place à une nouvelle zone sur le thème de Pokémon. Il y a donc bien des opportunités pour installer plus ou moins rapidement une copie de l’attraction imaginée d’abord pour Universal Studios Japan.





crédit image : compte X de bioreconstruct

La dernière fois que des rumeurs autour de Pokémon avaient été évoquées concernant l’Universal Studios Florida, elles mettaient en avant un calendrier de construction pour une ouverture en 2030. La non reconduction des Simpsons ou le déménagement/destruction de certains espaces inexploitées à ce jour pourraient accélérer ce calendrier.



Difficile en revanche de savoir si le projet d’une Poké Ball interactive à acquérir (un peu comme le Power Up Band du Super Nintendo World) est vraiment réel. Selon les rumeurs, cet objet interactif vous permettrait de chercher dans des zones désignées pour attraper et collecter différents types de Pokémon, que vous pourriez gérer via l'application. Il est possible que cette application soit ensuite synchronisée avec le trajet, ce qui permettrait d'accéder aux Pokémon de sa propre collection pendant le trajet. Une option payante non obligatoire pour profiter des attractions mais qui nous ferait donc passer à côté de mal d’options en cas de non achat. Pour le moment, des brevets ont bien été déposés, un partenariat avec The Pokémon Company est en place mais rien ne peut confirmer que le brevet soit lié à PoKémon.





Interactive Token Patent From Universal Could Gamify Theme Parks | Digging Documents 14/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rumeur 2 : Hyrule en approche !

Avec le carton de The Legend of Zelda ces dernières années et son arrivée sous forme de film, difficile de ne pas imaginer un espace Zelda dans l’un des parc Universal. On a bien entendu dans le passé quelques concepts comme un spectacle de théâtre ainsi qu’une promenade en bateau se transformant en cours de parcours, mais aucun de ces concepts n'a été validé. Toutefois les rumeurs autour de Zelda persistent pour indiquer qu’un espace Zelda remplacerait la section du Continent Perdu d'Islands of Adventure.



En effet, cet espace a été progressivement démembré pour permettre plus d’espace aux autres îles de ce parc, en particulier la partie autour d’Harry Potter. Ainsi la forêt de Merlin l'enchanteur a été réutilisée pour le monde d’Harry Potter et en mai 2023, la dernière attraction encore ouverte, le Poseidon's Fury (une visite de l'ancien temple de Poséidon avec reconstitution d'une bataille entre dieux anciens de la mythologie grecque associant effets lasers, aquatiques et pyrotechniques) a fermé ses portes. Auparavant, le spectacle de cascades The Eighth Voyage of Sindbad avait définitivement fermé ses portes en 2018. Il reste donc l’espace de ces deux attractions totalement inutilisé depuis leur fermeture, hormis quelques restaurants et boutiques. Si pour le moment, aucun projet de démolition n’a été dévoilée, on se doute que le studio étudie une reconversion de ce site pour ne pas laisser de zone économiquement vacante.

Pour le moment, des modifications sont effectuées pour mieux gérer la file d'attente extérieure du Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Les permis indiquent qu'un mur de l'arrière-scène près de la cabane de Hagrid est en train d'être repoussé pour créer plus d'espace. Cela permettra à l'attraction de ne pas avoir à prolonger sa file d'attente dans les zones du Continent Perdu et du théâtre Sindbad chaque matin, et de garder la file d'attente de Hagrid à l'intérieur de la zone du Monde des Sorciers en permanence. Un indice supplémentaire que l’on pourra ensuite fermer le Continent Perdu pour créer un nouveau parc à la place.

Certains y voient l’opportunité d’y placer le parc autour de la franchise The Legend of Zelda. Ainsi le restaurant Mythos du lieu pourrait être reconverti sur le thème de l’arbre Mojo. Outre un petit manège, plusieurs personnes envisagent une attraction autour du concept The Rocking Boat de Mack Rides. Si vous avez suivi l’actualité du parc Futuroscope, parc bien français celui-là, vous avez peut-être entendu parler de Mission Bermudes : un water coaster de chez Mack devant arriver en 2025. Cette société a récemment mis en place un nouveau système de boat ride appelé « « Rocking Boat », une nouvelle technologie qui permet au bateau de circuler sur des rails immergées pouvant le faire accélérer, ralentir, aller en avant ou en arrière. Ce système de manège permet des virages serrés, capable de concevoir un parcours dynamique même dans des espaces restreints. Ce système de manège peut également sortir de l'eau pour créer une expérience hybride dans l'eau et hors de l'eau.



MACK Rides presents: The Rocking Boat 14/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si les rumeurs évoquaient des travaux de démolition et reconstruction pour une ouverture de la zone Zelda en 2027, il est fort probable que le projet Pokémon modifie la chronologie de calendrier. En effet, les attractions Zelda seraient basées sur les jeux vidéo et non le film Zelda annoncé en prise de vue réelle et il semble plus pertinent que l’on attende de voir en test grandeur nature du Futuroscope avant de copier immédiatement cette technologie ambitieuse. Il est clair que chaque chantier ou annonce va être guetté dans les mois qui vont suivre. Mais il est clair qu’Universal ne va pas laisser son espace "Lost Continent" vide de toute attraction avec retombée économique pendant encore de longues années.





Rumeur 3 : Une destination horrifique Luigi's Mansion



Disney a bien sa maison hantée, pourquoi ne pas proposer un espace Luigi's Mansion pour faire transition entre le parc Nintendo et le reste des attractions plus terrifiantes d'autres univers ? Eh bien justement, si on regarde sur le plan de la zone Epic Universe en cours de construction, on voit qu'il existe une bande de terrain entre le Super Nintendo Wolrd et le Dark Universe. On pourrait donc aisément construire un nouveau terrain de jeu autour de Luigi's Mansion avec une entrée à partir de la cour principale du Super Nintendo World, à la manière de l'espace Donkey Kong Country. Voici le terrain mis en évidence sur le plan officiel d'Epic Universe par le site Orlandoparkstop.

Selon les rumeurs autour du dispositif Luigi's Mansion, on traverserait les pièces d'un manoir hanté, en utilisant une nouvelle version de l'aspirateur à fantômes Poltergust, avec une nouvelle technologie de tir interactif qui se situerait à mi-chemin entre Men in Black : Alien Attack et Villain-Con Minion Blast. On imagine sans problème le concept du jeu si on connait la borne d'Arcade du jeu réalisé en collaboration avec Capcom en 2015. En voici une petite image ci-dessous.



Men In Black Alien Attack (Full Ride) Universal Studios Florida Dark Ride Virtual POV 14/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Villain-Con Minion Blast 14/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cet espace pourrait également accueillir un petit manège ainsi qu'un restaurant à thème. Pour le moment aucune date d'ouverture de cet espace n'est connu. N'oublions pas que la phase 2 d'expansion de la zone Epic Universe a pour priorité d'augmenter les capacités de restauration de cet espace. Ainsi on évoque un restaurant Harry Potter Great Hall pour 2026. Tout ceci rend le projet Luigi's Mansion encore bien hypothétique et lointain. Beaucoup d'aspects sont encore en cours d'élaboration et ne pourront pas être réalisés en simultanée. Néanmoins, cela en fait de belles rumeurs, techniquement plausibles, mais qui dépendront d'abord de la vitalité financière d'Universal, de la fréquentation des nouveaux espaces du Super Nintendo World et du contexte économique du moment.

Pour terminer, voici une petite vidéo en anglais de Theme Park Stop reprenant en image les différentes pistes de ces trois rumeurs.



Pokémon Replacing Simpsons, Zelda in Lost Continent & Luigi's Mansion for Epic Universe Rumor Update 14/01/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

