Reigns: Three Kingdoms disponible à prix modique

Trouvez de nouvelles façons de vous amuser avec la mécanique originale de cette franchise qui repose entièrement sur des cartes à swiper. Les secrets de l'intrigue seront révélés, vous pourrez mettre votre stratégie en place dans des combats au tour par tour et jouer à quantité de mini-jeux.

Disponible d'abord sur mobile (et pendant un temps disponible gratuitement aux abonnés Netflix), Reigns : Three Kingdoms est le cinquième chapitre d'une franchise (en tenant compte des spin-offs) qui a mis en place une petite routine structurelle. Les connaisseurs seront donc largement en terrain connu avec ce nouvel opus.







On débute par la Rébellion des Turbans jaunes, une révolte paysanne majeure en Chine, à la fin du IIᵉ siècle, et le jeu nous retrace dans les grands traits les principaux événements de l'époque. Régulièrement nous nous voyons soumettre une question avec deux réponses possibles, qui déterminent différentes issues dans l'histoire du protagoniste ou de sa famille.





Les éléments narratifs et de "gestion" sont tous développés en feuilletant un paquet de cartes qui contiennent chacune un fragment de l'histoire et posent une question à laquelle il est possible de répondre de deux manières différentes : en se défaussant à droite ou à gauche, on fait son choix, ce qui entraîne des développements et des conséquences différents. Chaque décision influence également l'un des quatre paramètres de base visibles en haut de l'écran : les ressources pour le peuple, le charisme, les capacités militaires et intellectuelles, qui doivent tous être contrôlés et maintenus dans certaines limites afin de ne pas entraîner la mort prématurée du personnage actuel et le redémarrage avec un autre. Le jeu a clairement un côté roguelike car la mort est très régulière, vous repartirez du départ en incarnant un autre personnage lié par un certain degré de parenté au précédent.



• Pour la première fois, emmenez vos recrues au combat contre d'autres joueurs dans des batailles de cartes en ligne.





Voici une vidéo de gameplay un peu plus longue pour vous en faire une idée plus précise :





Voici un titre, développé par Nerial et édité par Devolver Digital, qui ne devrait pas trop gréver votre budget car il ne vous coûtera que 2,99 €. Inspiré de l'épopée chinoise "Les Trois Royaumes", ce jeu plonge les joueurs dans les dernières années mouvementées de la dynastie Han. Vous découvrirez les nombreuses factions, les guerres et les héros de la saga en swipant pour valider des choix décisifs, faire équipe avec la bonne armée au bon moment, gagner du pouvoir et plus encore.Caractéristiques apportées par l'éditeur :• Faites l'expérience d'une histoire singulière racontée à travers une grande variété de personnages et de scénarios.• Lancez-vous dans des dizaines de quêtes indépendantes proposant chacune un arc narratif spécifique et ses propres héros à recruter, partenaires à épouser et enfants à élever.• Recrutez de nouveaux héros qui combattront avec vous dans des batailles de cartes au tour par tour.• Bâtissez votre dynastie et constatez vos progrès politiques.