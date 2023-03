Le Circuit Mario de la DS arrive sur Mario Kart Tour et Mario Kart 8 Deluxe

Assez discret, Mario Kart Tour continue son petit bonhomme de chemin et débutera ce mercredi sa 91ème saison. Pour rappel, le jeu change de saison toutes les 2 semaines et c'est à chaque fois l'occasion d'ajouter un circuit tiré des jeux précédents. Parfois c'est un circuit inédit inspiré d'une ville, ou un circuit complètement inédit. Dans cette dernière catégorie, nous pouvions compter Mont festif, Dojo Ninja, cité sorbet et les 2 variantes de Ruines Plante Piranha ajoutés plus récemment.







Mario Kart Tour - Mario Tour Trailer - Saison 91 03/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce mercredi donc, la saison nommée "Saison de Mario" nous ajoutera le Circuit Mario tiré de l'épisode DS. Ce circuit vous permettra de slalomer autour du château de Peach. Voici plusieurs images et le trailer de la saison.Mais en plus d'arriver sur mobile, le circuit arrivera aussi sur Mario Kart 8 Deluxe via le pass saisonnier ce vendredi. Pour le plaisir, voici la vidéo présentant les 8 circuits ajoutés ainsi que la liste :- Poursuite à Singapour (MK Tour)

- Bousculade à Bangkok (MK Tour)



- Pic DK (MK Wii)



- Virée à Amsterdam (MK Tour)



- Circuit Mario (MK DS)



- Riverside Parc (MK Super Circuit)



- Stade Waluigi (MK Double Dash)



- Ile de Yoshi (nouveau circuit)