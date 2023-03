Ubisoft se réorganise en Europe pour retrouver des marges

Ces dernières années n'ont pas forcément été tendre avec Ubisoft : l'entreprise française a du faire face à plusieurs accusations de comportement toxique dans certains studios. Le Canada a été particulièrement visé dans les accusations. Yves Guillemot a beau avoir fait son mea culpa, la situation reste tendue.En 2022, c'est le géant chinois Tencent qui a racheté une part importante de l'entreprise via un investissement de 300 millions d'euros pour 49,9% du capital de la holding et 5% des votes. La famille Guillemot reste majoritaire mais est contrainte de chercher des fonds pour affronter d'autres géants. Début 2023, Ubisoft a revu à la baisse ses prévisions financières.Cette semaine, nous avons appris qu'une réorganisation des filiales européennes était en cours. L'objectif derrière cette réorganisation n'est pas encore très claire, Ubisoft refusant de commenter une action actuellement en cours.Les informations recueillies par Eurogamer parle d'une réorganisation stratégique avec notamment la fermeture d'Ubisoft Benelux dès le 1er avril prochain. L'objectif est de réaliser 200 millions d'euros d'économies sur deux ans. La fermeture du studio au Pays-Bas va contraindre Ubisoft à faire appel à un distributeur externe pour distribuer ses futurs jeux en Belgique, au Pays-Bas et au Luxembourg.Cette restructuration va se poursuivre tout au long de l'année avec sans doute d'autres fermetures à venir.Source : Eurogamer