News Finance et chiffres de vente

Les chiffres-clés du semestre

Un point sur les ventes de consoles

Focus sur les ventes de jeux vidéo et l'activité mobile

Une très belle performance attendue pour Noël

Nintendo continue sur sa superbe lancée. Après un premier trimestre incroyable , le fabricant-éditeur continue de nous surprendre avec un bilan semestriel tout aussi élogieux, avec une très forte amélioration de ses résultats. Découvrons tout cela dans cet article.Nintendo a publié à la clôture de la Bourse de Tokyo ses résultats semestriels. Et ils sont très bons, avec une progression de... 73.2% de son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, à 769.5 milliards de yens.Cette belle augmentation du revenu se traduit ensuite par une envolée spectaculaire des bénéfices : bénéfice opérationnel en hausse de 209,3% à 291.4 milliards de yens, profit ordinaire en hausse de 249.3% à 297.4 milliards de yens... et profit net évidemment en hausse de 243.6%. De très beaux chiffres qui font plaisir à voir, même si la situation sanitaire mondiale a certainement joué un grand rôle dans l'intérêt porté par les consommateurs aux produits Nintendo à une période généralement creuse pour le secteur, à quelques mois des Fêtes de fin d'année.Nintendo indique que la répartition de son activité est largement dominée par le continent américain qui représente 40.5% de son activité, quand l'Europe pèse 24.5% et le Japon 22.5%.Nintendo a donné des infos sur les ventes de consoles. On va s'intéresser à la Switch pour commencer, avec un nombre total de Switch vendues au 30 septembre à 68.3 millions d'exemplaires. C'est énorme, et ça méritera une news à part, une performance pareille : 6.85 millions de consoles ont été écoulées sur le semestre, parmi lesquelles 5.31 millions de Switch classiques et 1.55 millions de Switch Lite.Par rapport au premier trimestre, les ventres de Switch Lite ont nettement reculé, mais cela s'est fait au profit de la Switch classique qui peut, elle, se connecter à un écran de télévision. Le parc installé de Switch Lite, lancée il y a un peu plus d'un an, est de 10.36 millions de consoles, pour 57.93 millions de Switch classiques. Ca fait beaucoup de Switch, tout ça : 68.3 millions, disons-le encore !Nintendo estime pouvoir vendre 24 millions de Switch sur l'année fiscale, c'est-à-dire d'ici le 31 mars 2021.Il s'est vendu un peu moins de jeux au deuxième trimestre : 49.82 millions contre 50.43 millions au premier. Mais on y est presque, alors on ne va pas plaindre Nintendo non plus qui totalise 456.49 millions de jeux vendus depuis la sortie de la Switch, le 2 mars 2017.Les ventes de jeux en téléchargement rapportent moins au 2e trimestre qu'au premier (marqué par un confinement de la moitié de la populaation mondiale !) : le chiffre d'affaires de l'eShop est de 70,4 milliards de yens sur le deuxième trimestre, contre 101 milliards de yens au premier. C'est le ratio des ventes en téléchargement qui a beaucoup baissé, le public préférant encore acheter ses jeux en version physique : le ratio est passé de 55.6% à 38.9% au deuxième trimestre, soit une moyenne sur le semestre de 47.2% de ventes dématérialisées.Quand Nintendo propose un jeu en version physique et en version numérique, la proportion de téléchargement s'établit à 63.6% en moyenne sur le semestre, après un pic à 67.7% au premier trimestre suivi d'une baisse à 57.8% au second.Nintendo pense vendre 170 millions de jeux sur l'année fiscale 2020-2021 qui se terminera le 31 mars 2021 : 20 jeux se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires sur ce semestre comme Animal Crossing New Horizons (14.27 millions d'exemplaires vendus sur cet exercice fiscal pour un total étourdissant de 26.04 millions d'exemplaires !), Super Mario 3D All-Stars à 5.21 millions, Mario Kart 8 Deluxe à 4.21 millionsn Ring Fit Adventure à 3.11 millions, Paper Mario: The Origami King à 2.82 millions, Zelda Breath of the Wild à 2.32 millions, SSBU à 2.26 millions, Super Mario Party à 2 millions, 51 Worldwide Games à 1.81 millions, New SMBU Deluxe à 1.72 millions, Pokémon Epée & Bouclier à 1.65 millions, Super Mario Odyssey à 1.58 millions, Luigi's Mansion 3 à 1.51 millions, Xenoblade Chronicles à 1.4 millions et Splatoon 2 qui ferme ce classement à 1.13 millions.Du côté du jeu mobile, le chiffre d'affaires est là encore en progression : après 13.278 millions de yens au premier trimestre, on constate au 2e trimestre un revenu de 13.449 millions de yens.Quel que soit le destin de nos Fêtes de Noël, les jeux vidéo sont promis à un beau trimestre, en 2020. Le troisième trimestre de l'année fiscale devrait donc continuer sur cette lancée : les objectifs de vente de Nintendo vont en tout cas en ce sens, alors qu'on constate une popularité certaine des jeux "evergreen" du catalogue comme Mario Kart 8 Deluxe, sorti en mai 2017, qui cartonne toujours autant.Nous reviendrons sur plusieurs infos concernant ces résultats dans les prochaines heures, mais l'essentiel est dit : avec 68.3 millions de Switch vendues et un Animal Crossing: New Horizons qui cartonne avec un total de 26.04 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie, la Switch va très bien. Trop bien pour prendre le risque d' annoncer une Switch Pro ? L'avenir nous dira si Nintendo mise sur cette carte alors que la concurrence finalise la sortie de ses nouvelles consoles.